Sudan Başbakanı Hamduk'dan Burhan-Netanyahu görüşmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın hükümetin bilgisi dışında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine tepki göstererek, "Dış ilişkiler, Anayasal Bildiri'de belirtildiği üzere bakanlar kurulunun sorumluluk alanında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Orgeneral Burhan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Sudan'ın değişime giden yolda çeşitli zorluk ve engellerle karşılaştığını aktaran Hamduk, şunları kaydetti:

"Hakiki demokratik devleti kurmak için kurumsal rollere ve sorumluluklara bağlılığın temel bir vazife olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Bundan yola çıkarak, geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmaları, alınan kararlarda hesap verilebilirliği, sorumluluğu ve şeffaflığı sağlamalıdır. Anayasal Bildiri'de belirlenen görev ve yetkilerimize bağlı kalmalıyız."

Hamduk, Burhan'ın Netanyahu ile görüşmesine dair yayımladığı basın bildirisini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ancak dış ilişkiler, Anayasal Bildiri'de belirtildiği üzere bakanlar kurulunun sorumluluk alanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, dün yayımladığı basın bildirisinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Sudan'ın milli güvenliği ve halkının yüksek çıkarlarını korumak için görüştüğünü bildirmişti.

Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleri ile yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.