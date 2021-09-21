Sudan Başbakanı Hamduk: "Darbe girişimi, eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildi" - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, bu sabahki darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sudan Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Hamduk, bu darbe Aralık 2018 devrimini, Sudan halkının gerçekleştirdiği başarıları ve sivil geçiş dönemini yıkmayı hedeflediğini belirtti.

Ordu içinden ve dışından birileri tarafından tertiplenen bu darbe girişimini eski rejim kalıntılarının geçiş dönemini bitirme çabalarının devamı olarak nitelendiren Hamduk, "Darbe girişimi öncesinde asayişi bozma çabaları, Sudan'ın doğusundaki sıkıntılardan yararlanıp, kaos çıkartarak, ana yolların ve limanların kapatılması, petrol üretiminin engellenmesi ve hükümete karşı devam eden kışkırtmalar gibi geniş hazırlıklar yapıldı. Darbe girişimi, eski rejim kalıntıları tarafından gerçekleştirildi." dedi.

Sudan halkı barışçıl haklarını kullanmalı

Darbe girişimine katılan herkesin yakalandığını belirten Sudan Başbakanı, bütün gerçeklerin Sudan halkına ve dünyaya açıklanacağını, kalkışmaya katılan herkesin kanun gereğince cezalandırılacağını aktardı.

Geçiş döneminin güçlendirilmesi ve eski rejimin izlerinin ortadan kaldırılması yönünde ciddi adımlar atılacağını söyleyen Hamduk, hükümeti desteklemesi ve geçişi sürecini koruması için Sudan halkını barışçıl haklarını kullanmaya çağırdı.

Hamduk, parlamento başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi, Yüksek Yargı Konseyi, Yüksek Savcılık Konseyi ve komiserler ve geçiş döneminin diğer kurumlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Geçiş döneminin tüm taraflarının birleşmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan Hamduk, "Bugün yaşanan olaylardan ders alıp işleri yoluna koymalı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu darbe girişiminin merkezi olarak olarak belirtilen başkentin Şecera bölgesindeki Zırhlı Birlikler Karargahı'nı ziyaret ederek kalkışmayı önleyen subay ve askerleri tebrik etti.

Kültür ve Enformasyon Bakanı ve hükümet sözcüsü Hamza Belul'da devlet televizyonunda yaptığı açıklamada olayların tamamen kontrol altına alındığını ve darbe girişiminin asker ve sivil liderlerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sudan halkını bir bütün olarak uyanık olmaya ve devrime sahip çıkmaya çağıran Belul, darbenin arkasında Ömer el-Beşir rejimi mensupları olduğunu kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Anayasal Bildiri

Asker ile sivil Özgür ve Değişim Güçleri Birliği (ÖDBG) arasında imzalanan Anayasal Bildiri Ağustos 2019'dan itibaren 39 aylık bir geçiş dönemi öngörüyordu. Ancak geçiş dönemi, Cuba Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, 3 Ekim 2020'de başlayacak ve seçimlerin yapılmasıyla sona erecek şekilde uzatıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi), kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması kurulması kararlaştırılmıştı.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.