Son Dakika Haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü

1 saat önce

Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü, System.String[]

Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Sisi, "Kahire yönetiminin Sudan'ın istikrar ve güvenliğini desteklediğini ve Sudan halkının iradesine saygı duyduğunu" ifade etti.

Sisi ayrıca Sudan'ın gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Mısır'dan Sudan'a elektrik hattı ulaştırılması ve demir yolu yapımı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gibi konularda ülkesinin Sudan'a destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hamduk ise Mısır'ın hayata geçirdiği kalkınma projelerinden Sudan'ın da istifade etmesini istediklerini söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, bugün Kahire'ye gelen Hamduk, bir günlük Mısır temaslarının ardından Fransa'ya gidecek.

Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek 39 ay sürecek geçiş döneminin başbakanı olmuştu. Hamduk'un ilk ziyaret ettiği Arap ülkesinin Mısır olması dikkati çekti.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Kahire, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnanç, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı
Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu: Benim Cumhurbaşkanı adayım Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]