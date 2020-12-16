Sudan Başbakanı Hamduk ordunun ticari hayattaki yoğun varlığını eleştirdi - Son Dakika

Sudan Başbakanı Hamduk ordunun ticari hayattaki yoğun varlığını eleştirdi

16.12.2020 01:17
Sudan Başbakanı Hamduk ordunun ticari hayattaki yoğun varlığını eleştirdi, System.String[]

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, geçiş yönetimindeki asker-sivil geriliminin arttığı bir dönemde, çok farklı sektörlerde büyük ticari faaliyetler gösteren orduyu hedef aldı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, geçiş yönetimindeki asker-sivil geriliminin arttığı bir dönemde, çok farklı sektörlerde büyük ticari faaliyetler gösteren orduyu hedef aldı.

Hamduk, ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden resmen çıkardığını açıklamasının ardından basına verdiği demeçte, "Dünyadaki her ordu, savunma şirketlerine yatırım yapıyor. Ancak ordu ya da güvenlik birimlerinin üretim sektörlerinde yer alması ve böylece özel sektörle rekabet halinde olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hamduk, ABD'nin kararının, geçiş hükümetinin demokratik dönüşümünü ilerletmesine yardımcı olacağını belirtti.

Sudan basınına göre, ordu ve güvenlik birimleri altın, tekstil, et ihracatı, un ve susam gibi hayati önem taşıyan alanlarda 250 şirketi kontrol ediyor. Orduya bağlı şirketlerin vergiden de muaf oldukları belirtilirken, hükümetin açıklamaları ve vaatlerine rağmen ordu, şirketlerin devrine yanaşmıyor.

Uluslararası birçok firma ve kuruluşta çalışmış ekonomist Başbakan Hamduk, sene başında yaptığı bir açıklamada, hükümetin kamu kaynaklarının yalnızca yüzde 18'inin kontrolünü elinde bulundurduğunu ifade ederek, ordunun elindeki şirketlerin devlete iadesi için çalışacakları sözü vermişti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 9 Aralık'ta askeri bir törende yaptığı konuşmada, Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetinin göreve gelmesinden bu yana bir yıldan fazla süre geçtiğini ancak halkın ve devrimin beklentilerini gerçekleştirmede tam bir yetersizlik gösterdiğini ifade etmişti.

Burhan'ın, Egemenlik Konseyi'ni lağvedip, Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi kurma kararı da iktidar ortakları arasında krize neden olmuş, siviller Burhan'ı tek taraflı karar almak, denetim ve yasama rolünü eline geçirmek istemekle suçlamıştı.

Sudan'ın terörizme destek veren devlet olarak tanımlanmasının iptali kararı, pazartesi günü, ABD'nin resmi gazetesi Federal Sicil'de de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Sudan, 2019 yılı nisan ayında 30 yıllık Ömer el-Beşir rejiminin devrilmesi sonrası hassas bir demokratik süreç yaşıyor. Ülke, geçen yıl ağustos ayından bu yana Batı ile ilişkilerini iyileştirme ve uluslararası topluma yeniden dönüş yapmaya çalışan askeri-sivil ortaklığında kurulan Egemenlik Konseyi tarafından yönetiliyor.

Altı sivil, 5 asker üyeden oluşan ve Sudan'ın en yüksek yürütme organı olan konseyin, 2024 başlarında geçiş döneminin sonlanmasıyla yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Asker, Sivil, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan Başbakanı Hamduk ordunun ticari hayattaki yoğun varlığını eleştirdi - Son Dakika


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