Sudan Başbakanı Hamduk siyasi güçlerin, yeni hükümetin kurulması için diyalog yürüttüğünü bildirdi - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Aralık 2018 devrimini destekleyen siyasi güçlerin yeni hükümetin kurulması için derin diyalog yürüttüğünü kaydetti.

Hamduk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile 21 Kasım'da siyasi anlaşmayı imzaladıktan sonra tüm siyasi güçlerle yürütülen diyalog henüz neticelenmediği için hükümetin kurulamadığını belirtti.

Ulusal bir uzlaşıya varmak için çalışıldığını söyleyen Hamduk, demokratik geçiş sürecini başarılı kılmak ve güçlendirmek için geniş katılımlı bir cephe kurulacağını ifade etti.

Hamduk, "Bu uzlaşı, safları birleştirmek, hükümeti kurmak için bir mekanizma oluşturmak, geçiş döneminin kurumlarını tamamlamak ve çalışmaları denetlemek için ulusal bir çerçeve oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Hamduk, silahlı gruplarla imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanması, barış sürecinin tamamlanması, ekonomik durumunun iyileştirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve adil seçimlerden sonra demokratik geçiş sürecinin tamamlanması için çalışacaklarını bildirdi.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anlaşma, Türkiye, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Kanada, Troyka ülkeleri ve çoğu Arap ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Sudan Meslek Odalar Birliği, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ve Komünist Partisi gibi siyasi güçler tarafından reddedilmiş, ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı.