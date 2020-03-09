Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

6 saat önce

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.

Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:37 Kaynak: AA
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