Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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Sudan Başbakanı Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtuldu
6 saat önce
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:37 Kaynak: AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyunun başkent Hartum'da Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirildi.
Hamduk suikast girişiminden yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
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