Sudan Başbakanı Hamduk'tan, Mısır ve Etiyopyalı mevkidaşlarına üçlü zirve çağrısı - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, çıkmaza giren Hedasi Barajı görüşmelerine ilişkin, Mısır ve Etiyopyalı mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, video konferans yöntemiyle üçlü zirve çağrısında bulundu.

Sudan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Hamduk, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e mektup göndererek, tarafların 23 Mart 2015'te imzaladığı ilkeler anlaşması uyarınca 10 gün içinde müzakere ve anlaşma çağrısı yaptı.

Barajın inşa çalışmalarının ileri aşamaya geldiği bir dönemde müzakerelerin çıkmaza girdiği, bunun da barajın faaliyete girmeden önce anlaşma sağlanmasını acil ve gerekli kıldığı belirtilen açıklamada, "ABD ve Dünya Bankasının da aracılık ettiği müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen 10 yıllık müzakerelerin anlaşma olmadan sona ermesi üzücü. İlkeler Beyannamesinin 10. Maddesi, müzakereciler arasında anlaşma sağlanamazsa konunun üç ülkenin hükmet başkanlarına havale edilmesini şart koşuyor. Afrika Birliği himayesinde gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığı için Sudan üç ülkenin başbakanlarını video konferans yöntemiyle kapalı görüşmelere davet ediyor." ifadelerine yer verildi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini söylemişti.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında sekteye uğrayan müzakerelerin ardından geçen hafta Afrika Birliği himayesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da yeniden başlayan görüşmeler, herhangi bir ilerleme olmadan sona ermişti.