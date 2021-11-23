Sudan Başbakanı Hamduk'un gözaltındaki basın danışmanı serbest bırakıldı - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana gözaltında tutulan basın danışmanı, eski hükümet sözcüsü Faysal Muhammed Salih serbest bırakıldı.

Sudanlı gazeteci Muhammed Abdülaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Hamduk'un basın danışmanı Salih'in serbest kaldığını ve evine döndüğünü söyledi.

Abdülaziz, Salih ile görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu öğrendiğini belirtti.

Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmesi ve başkanı olduğu Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshetmesi kararları çerçevesinde gözaltına alınan Başbakan Yardımcısı Yasir Arman, Sudan Kongresi Partisi Başkanı Ömer ed-Digeyr, Milli Ümmet Partisi Başkan Yardımcısı Sıddık Sadık el-Mehdi ve Arap Baas Sosyalist Partisi Başkanı Ali Reyyah es-Sanhuri de 21 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Ordu tarafından görevden uzaklaştırılan ve 21 Kasım'daki siyasi mutabakatla görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, göreve başladıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Siyasilerin gözaltına alınması kabul edilemez. Derhal serbest bırakılmaları için çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'daki askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.