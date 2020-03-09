Son Dakika › Dünya › Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika Dünya
Sudan Başbakanı'nın konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
6 saat önce
Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırıda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:49 Kaynak: DHA
Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırıda bulunuldu. Hamduk saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Sudan yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin başkenti Hartum'da Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yerel medya başbakanın olaydan yara almadan kurtulduğunu yazdı.
Son Dakika Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı Koronavirüsten ölen İranlı milletvekilinin cenazesini özel giysili görevliler taşıdı