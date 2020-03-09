Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika

Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

6 saat önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı, System.String[]

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.


Sudan'da başkent Hartum'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. - HARTUM

Hartum, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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