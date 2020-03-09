Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika

Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

6 saat önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sudan'da başkent Hartum'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme-Sınırları aç

Son Dakika Haberleri
18:37 Başsavcılıktan mahkeme kararına itiraz
18:36 Hakkari'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı
18:35 Filipinli Marlyn İslamiyet'i seçti
18:35 Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor
18:34 Nijerya'da akademisyenlerden "uyarı grevi"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:38:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]