Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika

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Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı
6 saat önce
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Sudan'da başkent Hartum'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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