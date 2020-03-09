- Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika

- Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

HARTUM - Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sudan'da başkent Hartum'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.