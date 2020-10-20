Sudan basını ABD'nin kararına geniş yer verdi - Son Dakika

Sudan basını ABD'nin kararına geniş yer verdi

20.10.2020 22:31
Sudan basını ABD'nin kararına geniş yer verdi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine tazminatları ödenince Sudan'ın Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarılacağı açıklaması Sudan basınında geniş yer buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine tazminatları ödenince Sudan'ın Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarılacağı açıklaması Sudan basınında geniş yer buldu.

Tüm gazeteler konuşmayı manşetlerine taşırken birinci sayfalarında habere geniş yer ayırdı.

Tayyar gazetesi, "Trump sonunda Tweet attı" başlığını kullandı.

Sudan'ın Washington Büyükelçisinin "ABD'nin talep ettiği tazminat miktarını şimdi teslim ediyoruz." açıklamasına yer verilen haberde, Sudan sokaklarında mutluluk ve iyimserlik havası estiği aktarıldı.

Sudani gazetesi de "Devrim zaferine devam ediyor" başlığıyla birinci sayfasından geniş yer verdiği haberinde, devletin zirvesinin kararı memnuniyet ve takdirle karşıladığı, sokaklarda mutluluk havası estiği vurgulandı.

Haberde, askeri darbeyle Nisan 2019'da görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemiyle ilgili, "Ehliyetsiz rejim, Sudan halkının tamamına terör damgası vurdurdu. Devrimcilerin gözyaşları ve kanları boşa gitmedi. Devrim yürüyüşü sonuna kadar sürecek." ifadesine yer verildi.

El Yevm et-Tali gazetesi, "Sudan halkına müjdeler olsun" başlığını attı.

Demokrasi gazetesi, "Trump tweet attı, Sudan için büyük bir haber" başlığını seçerken, Başbakan Abdullah Hamduk'un "Eski rejimin bıraktığı en ağır mirastan kurtulduk" ifadesini manşete taşıdı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA, devlet televizyonu, yerel haber kanalları ve haber siteleri de Trump'ın açıklamasına gün boyu geniş yer ayırdı.

Sudan ABD'nin talep ettiği tazminatı ödedi, sıra Washington yönetiminde

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını vurgulamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve dün itibarıyla yatırıldığını bildirmişti.

ABD'nin kara listeye aldığı Sudan 27 yıldır ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'e 1991-1996 yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" dahil ettiği Sudan'a 1997'de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs'ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.? Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Terör, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan basını ABD'nin kararına geniş yer verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yendi Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:40
Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti         
22:06
Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı         
21:47
Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü         
21:42
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz         
19:58
Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor         
19:21
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 22:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan basını ABD'nin kararına geniş yer verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei