Sudan basını ABD'nin kararına geniş yer verdi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine tazminatları ödenince Sudan'ın Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarılacağı açıklaması Sudan basınında geniş yer buldu.

Tüm gazeteler konuşmayı manşetlerine taşırken birinci sayfalarında habere geniş yer ayırdı.

Tayyar gazetesi, "Trump sonunda Tweet attı" başlığını kullandı.

Sudan'ın Washington Büyükelçisinin "ABD'nin talep ettiği tazminat miktarını şimdi teslim ediyoruz." açıklamasına yer verilen haberde, Sudan sokaklarında mutluluk ve iyimserlik havası estiği aktarıldı.

Sudani gazetesi de "Devrim zaferine devam ediyor" başlığıyla birinci sayfasından geniş yer verdiği haberinde, devletin zirvesinin kararı memnuniyet ve takdirle karşıladığı, sokaklarda mutluluk havası estiği vurgulandı.

Haberde, askeri darbeyle Nisan 2019'da görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemiyle ilgili, "Ehliyetsiz rejim, Sudan halkının tamamına terör damgası vurdurdu. Devrimcilerin gözyaşları ve kanları boşa gitmedi. Devrim yürüyüşü sonuna kadar sürecek." ifadesine yer verildi.

El Yevm et-Tali gazetesi, "Sudan halkına müjdeler olsun" başlığını attı.

Demokrasi gazetesi, "Trump tweet attı, Sudan için büyük bir haber" başlığını seçerken, Başbakan Abdullah Hamduk'un "Eski rejimin bıraktığı en ağır mirastan kurtulduk" ifadesini manşete taşıdı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA, devlet televizyonu, yerel haber kanalları ve haber siteleri de Trump'ın açıklamasına gün boyu geniş yer ayırdı.

Sudan ABD'nin talep ettiği tazminatı ödedi, sıra Washington yönetiminde

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını vurgulamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve dün itibarıyla yatırıldığını bildirmişti.

ABD'nin kara listeye aldığı Sudan 27 yıldır ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'e 1991-1996 yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" dahil ettiği Sudan'a 1997'de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs'ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.? Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.