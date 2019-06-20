Sudan başsavcısı görevden alındı
28 dakika önce
Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:39 Kaynak: İHA
Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı.
Hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar Devlet Başkanı Ömer El Beşir
'in darbe ile görevden alınmasının ardından da devam etmişti. Beşir'in yerine ülkeyi yönetmek için Geçici Askeri Konsey'in geldiği Sudan'da görevden almalar sürüyor. Son olarak Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyidd Ahmed Mahmud görevden alındı. Mahmud'un görevden alınması, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 3 Haziran'da Savunma Bakanlığı önünde gerçekleştirilen protestolara müdahale edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından gerçekleşti.
Mahmud'un yerine ise Abdullah Ahmed
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