Son Dakika Haberleri: Sudan Büyükelçiliğinden Aa'ya Teşekkür

Sudan Büyükelçiliğinden Aa'ya Teşekkür

1 saat önce

BURAK KARACAOĞLU/ EŞREF MUSA - Sudan Büyükelçiliği Güvenlik Müsteşarı Ubeyde Muhammed Fadlallah, Suriye'de mahsur kalan Yusriyye Abdulkerim Hano'nun ülkesine dönebilmesindeki katkılarından dolayı Türk kurumlara ve AA'ya müteşekkir olduklarını söyledi.

BURAK KARACAOĞLU/ EŞREF MUSA - Sudan Büyükelçiliği Güvenlik Müsteşarı Ubeyde Muhammed Fadlallah, Suriye'de mahsur kalan Yusriyye Abdulkerim Hano'nun ülkesine dönebilmesindeki katkılarından dolayı Türk kurumlara ve AA'ya müteşekkir olduklarını söyledi.

Fadlallah, Hano'yu karşılamak üzere Suriye sınırına geldikleri sırada AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hano'nun hikayesi duyuran AA'ya özellikle teşekkür ettiğini söyleyen Fadlallah, " İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığına, Ankara ve Hatay'daki Türk polisine ve İHH'ye Hano'ya barınma, gıda, giyim ve tıbbı yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Kendi halkımıza hizmet etmek görevimizdir. İnşallah sağ salim vatanlarına dönerler." dedi.

Hano da "8 yıldır Suriye'deydim. Bugün ülkeme döneceğim. Çok mutluyum. Ailem, çocuklarımı ilk defa görecek. Çocuklarım da ülkemizi ilk defa görecek. Haberimizi yapıp duyuran AA'ya teşekkür ederiz. Geçişimizi sağlayan İHH'ye teşekkür ederiz." diye konuştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Abdullah Altay da "Ailenin Türkiye'ye girişini, Sudan Büyükelçiliği ile birlikte sağladık. Türkiye ve Sudan dışişleri bakanlıklarına ve büyükelçiliğe teşekkür ediyoruz. Ailenin sağlık kontrolünü sağladık. Şimdi de Hartum'a gidecekler."

Sudanlı Hano, eşinin ailesiyle tanışmak için geldiği İdlib'de iç savaşın başlaması üzerine mahsur kalmıştı. Eşinin terk ettiği Hano, dört çocuğuyla kampta yaşam mücadelesi veriyordu.

AA, geçen kasım ayında Hano'nun hikayesini duyurmuş, bunun üzerine İHH, çalışmalarına başlamıştı. AA, daha önce de Suriye'de mahsur kalan Pakistanlı yaşlı çiftin ve Romanya vatandaşı Alena Nicoleta Pena'nın hikayesini haberleştirmiş, bu kişiler de ülkelerine kavuşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:52 Kaynak: AA

İHH, Suriye, Sudan, Güncel
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