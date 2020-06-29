Sudan, Cenevre'deki "Ottawa Sözleşmesi" toplantılarına başkanlık edecek - Son Dakika

Sudan, Cenevre'deki "Ottawa Sözleşmesi" toplantılarına başkanlık edecek

Sudan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek "Ottawa Sözleşmesi" toplantılarına başkanlık edecek.

Sudan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek "Ottawa Sözleşmesi" toplantılarına başkanlık edecek.

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Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, toplantı, 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, Sudan'ın Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Osman Ebu Fatıma liderliğinde Ottawa anlaşmasına imza atan devletlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ebu Fatıma, yaptığı açıklamada, 164 devletten katılımla video konferans yöntemiyle 18. kez yapılacak toplantıda Oslo Eylem Planı ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik görüşmeler yapılacağını ifade etti.

"Ottawa Sözleşmesi" olarak da bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Anlaşma" 1 Mart 1999'da yürürlüğe girmiş, Türkiye sözleşmeye 2003 yılında taraf olmuştu.

İsviçre, Cenevre, Ottawa, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Cenevre'deki 'Ottawa Sözleşmesi' toplantılarına başkanlık edecek - Son Dakika

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