Sudan Çıkarmaları 1 Saatlerini Aldı... Dev Turna Balığı Erzincan'da İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
Sudan çıkarmaları 1 saatlerini aldı.
Sudan çıkarmaları 1 saatlerini aldı... Dev Turna balığı Erzincan'da ilgi odağı oldu
ERZİNCAN - Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve ağırlığı tam 82 kilogram olan Turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat nehrinden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL'den satacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:42 Kaynak: İHA
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