Son Dakika Haberleri: Sudan Çıkarmaları 1 Saatlerini Aldı... Dev Turna Balığı Erzincan'da İlgi Odağı Oldu

Sudan Çıkarmaları 1 Saatlerini Aldı... Dev Turna Balığı Erzincan'da İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

Sudan çıkarmaları 1 saatlerini aldı.

Sudan çıkarmaları 1 saatlerini aldı... Dev Turna balığı Erzincan'da ilgi odağı oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat nehrinde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve ağırlığı tam 82 kilogram olan Turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat nehrinden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL'den satacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Fırat, Erzincan, Sudan, Genel
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