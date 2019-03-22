Son Dakika Haberleri: Sudan Cumhurbaşkanı Beşir Kendisine 2 Yardımcı Daha Atadı

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir Kendisine 2 Yardımcı Daha Atadı

1 saat önce

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, kendisine iki yardımcı daha atadı.

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir Kendisine 2 Yardımcı Daha Atadı, System.String[]
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, kendisine iki yardımcı daha atadı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir 2 kararname yayımladı.

Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'ndeki (UKP) tüm yetkilerini kısa süre önce devrettiği Ahmed Harun ile eski Yüksek Öğretim Bakanı Sadık el-Hadi el-Mehdi'yi yardımcılığına getirdi.

Abdurrahman Sadık el-Mehdi, Musa Muhammed Ahmed, İbrahim es-Senusi, Muhammed el-Huseyin el-Mirgani ve Faysal Hasan İbrahim'in yanı sıra yeni atanan isimlerle birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı 7'ye yükseldi.

Eski Kuzey Kurdufan Valisi Harun, mart başında Beşir'in yerine UKP'nin başına getirilmişti.

Eski Yüksek Öğrenim Bakanlarından Mehdi ise hükümet ortaklarından Ümmet Partisi liderliğini yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:11 Kaynak: AA

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