Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Bin Avf'ın Gözaltına...
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Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın gözaltına alındığı iddia edildi.
Sudan Cumhurbaşkanı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın gözaltına alındığı iddia edildi.
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