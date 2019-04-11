Son Dakika Haberleri: Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Bin Avf'ın Gözaltına...

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Bin Avf'ın Gözaltına...

1 saat önce

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın gözaltına alındığı iddia edildi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad Bin Avf'ın Gözaltına..., System.String[]
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın gözaltına alındığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Sudan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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