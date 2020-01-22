Sudan cüneyhi dolar karşısında dibi gördü - Son Dakika
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Sudan cüneyhi dolar karşısında dibi gördü

6 saat önce

Sudan cüneyhi, Amerikan doları karşısında en düşük seviyesini gördü.

Sudan cüneyhi dolar karşısında dibi gördü, System.String[]

Sudan cüneyhi, Amerikan doları karşısında en düşük seviyesini gördü.

Sudan'da karaborsada dolar bugün 106 cüneyhe kadar çıktı, ardından 99 seviyelerine geriledi.

Doların, karaborsada bozdurulduğu ülkede, bankalarda ise dolar 45 cüneyhten işlem görüyor.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybeden Sudan, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle rejim ve hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.

Ağustos ayında göreve başlayan Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş dönemi hükümeti, ülkedeki ekonomik krizi çözmek için uluslararası kurum ve kuruluşlarla temaslarını ise sürdürüyor.

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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