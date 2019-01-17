Son Dakika Haberleri: Sudan'da 11 Ayrı Şehirde Halk Sokağa İndi

Sudan'da 11 Ayrı Şehirde Halk Sokağa İndi

1 saat önce

Sudan'da gerçekleştirilen protestolar 5. haftaya girerken, bugün 11 şehirde halk aynı zamanda sokaklara döküldü.

Sudan'da 11 Ayrı Şehirde Halk Sokağa İndi, System.String[]
Sudan'da gerçekleştirilen protestolar 5. haftaya girerken, bugün 11 şehirde halk aynı zamanda sokaklara döküldü.

Sudan'da Aralık ayından beri gerçekleştirilen protestoları düzenleyen Sudanlı Profesyoneller Birliği'nin çağrısı üzerine 11 şehirde halk Devlet Başkanı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in yönetimini protesto etmek için sokağa döküldü. Nyala, Hartum, Medeni, El-Faşir, Port Sudan, Atbara, Sinnar, Um ruwaba, El Obaid, Al Duwain, Rufa a şehirlerinde öğle saatlerinde yerel saatle 12'de başlayan eş zamanlı protesto gösterilerine doktor ve eczacılar gibi meslek gruplarının desteği artmaya başladı.

Sudanlı Profesyoneller Birliği Sözcüsü Muhammed El-Esbat, sosyal medyanın protestoların harekete geçirilmesinde büyük önemi olduğunu ve her şehrin kendisine has bir slogan belirlediğini söyledi.

Sudan'da 5 hafta önce artan ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar devam ederken, Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 131 kişinin yaralandığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Hartum, Sudan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:29:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da 11 Ayrı Şehirde Halk Sokağa İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]