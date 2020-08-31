Sudan'da 17 yıllık çatışmayı bitirecek anlaşma imzalandı - Son Dakika

Sudan'da 17 yıl süren çatışmaların ardından isyancı gruplar arasında barış anlaşması imzalandı.

Sudan hükümeti ve büyük isyancı gruplardan oluşan ittifak, uzun zamandır beklenen barış anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın yaklaşık 300 bin kişinin hayatına mal olan uzun süreli silahlı çatışmaya son vermesi bekleniyor. Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki imza töreni, anlaşma şartlarının kesinleşmesinden iki gün sonra bugün gerçekleşti. Güney Sudan geçtiğimiz yıl başlayan barış görüşmelerine arabuluculuk yaptı. Barış anlaşması, güvenlik, toprak mülkiyeti, güç paylaşımı ve mültecilerin yeniden barındırılması gibi konuları kapsıyor. BM'ye göre, Batı Darfur bölgesinde ağırlıklı olarak Arap hükümet güçleri ile Arap olmayan isyancılar arasında 2003'ten beri çatışmalar var. Bu çatışmalarda 300 bin insan hayatını kaybederken 2,5 milyon insanda yerlerinden oldu. Anlaşmayı imzalayan isyancı ittifakı, Sudan'da daha büyük bir iç savaşa bağlı olan Güney Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinden gruplarını da içene alıyor.

Barış görüşmeleri geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir'in devrilmesiyle başladı. Geçiş hükümeti, müzakereleri en önemli önceliklerinden biri haline getirdi. 2006'da Nijerya'da ve 2010'da Katar'da imzalanan barış anlaşması ile Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için girişimler olmuştu. Ancak her iki anlaşmada daha sonra çökmüştü. - DARFUR