Sudan'da "1989 darbesi" davasının duruşması 27 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

Sudan'da halk protestoları sonucunda, ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması, 27 Temmuz'a ertelendi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede görülen davada iddia makamı, sanıklarla ilgili ellerindeki görüntüler ve dosyaları mahkemenin incelemesini talep etti.

Mahkeme, görüntüler ve dosyaları sunacak teknik görevlinin hazır olmaması ve Kurban Bayramı dolayısıyla duruşmayı 27 Temmuz'a erteledi.

İddia makamının, mahkemenin davaya bakmaya yetkili olmadığı gerekçesiyle Yargıtay'dan taleplerine cevap gelene kadar duruşmaların ertelenmesi isteği reddedildi.

Mahkeme; savunma heyetinin, 6 Temmuz'da, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların düşürülmesi, iddia makamının iki haftadır duruşmalara katılmaması sebebiyle tüm sanıkların kefaletle serbest bırakılması taleplerini de geri çevirdi.

İddia makamı, son iki haftadır duruşmalara katılmıyordu.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.