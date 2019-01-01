Sudan'da 23 partiden Beşir'e 'Geçiş Konseyi' çağrısı
1 saat önce
Sudan'da 23 parti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için "Geçiş Konseyi" kurulması çağrısı yaptı.
Sudan
'da 23 parti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için "Geçiş Konseyi" kurulması çağrısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:40
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