Son Dakika Haberleri: Sudan'da 23 partiden Beşir'e 'Geçiş Konseyi' çağrısı

Sudan'da 23 partiden Beşir'e 'Geçiş Konseyi' çağrısı

1 saat önce

Sudan'da 23 parti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için "Geçiş Konseyi" kurulması çağrısı yaptı.

Sudan'da 23 partiden Beşir'e 'Geçiş Konseyi' çağrısı, System.String[]
Sudan'da 23 parti, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e ülkeyi yönetmek için "Geçiş Konseyi" kurulması çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:40 

Ekonomi
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