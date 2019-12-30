Sudan'da 29 istihbaratçı hakkında idam kararı - Son Dakika
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Sudan'da 29 istihbaratçı hakkında idam kararı

6 saat önce

Sudan'da mahkeme, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemindeki rejim karşıtı protesto gösterilerinde bir aktivistin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili davada 29 güvenlik mensubu hakkında idam kararı verdi.

Sudan'da 29 istihbaratçı hakkında idam kararı, System.String[]

Sudan'da mahkeme, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemindeki rejim karşıtı protesto gösterilerinde bir aktivistin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili davada 29 güvenlik mensubu hakkında idam kararı verdi.

Başkent Hartum'daki Umdurman Mahkemesinde görülen davada, hakimin sanıkların kısasını mı affını mı istediğini sorduğu Ahmed el-Hayr'ın ailesi kısas talebinde bulundu.

Öğretmen Hayr'ın doğudaki Kesele eyaletinde şubatta Beşir karşıtı gösterilerde işkenceyle öldürülmesiyle ilgili davada 29 istihbarat mensubunun idamına hükmeden mahkeme, 2 istihbaratçının 3 yıl hapsine 7'sinin de beraatine hükmetti.

Polis mahkeme dışındaki öfkeli kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Mahkeme çevresindeki eylemciler, rejim karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenler için kısas istedi. Karar sonrası doğudaki Kesele eyaletinde de gösteriler düzenlendi.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin aktivist Hayr'ın katilleriyle ilgili kararının Sudan halkının adalet kurumlarına güvenini tazelediğini belirtti.

Aktivist Ahmed el-Hayr, 2018'in sonlarında hayat pahalılığının protesto edildiği, ardından Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı eylemlere dönüşen protestolara katılmıştı.

Evinde göz altına alınan aktivist el-Hayr, götürüldüğü polis merkezinde işkence nedeniyle 31 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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