Son Dakika Haberleri: "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti" - ADDİS
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"Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti" - ADDİS

5 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin açıklamaları ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy, "Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin açıklamaları ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy, " Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti." dedi.
Nagy, Hartum ziyaretinin ardından ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Nagy, ülkedeki olumlu havanın 3 Haziran'da yaşanan baskınla bozulduğunu ifade etti.
ABD'nin bağımsız soruşturma çağrısını yineleyen Nagy, "Soruşturma, bağımsız ve güvenilir bir komisyon tarafından yapılmalı ve kimsenin dokunulmazlığı olmamalı." dedi.
Nagy, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği baskında kadınların tecavüze uğradığına vurgu yaptı.
Vurulanlar arasında ABD vatandaşı da bulunduğuna işaret eden Nagy, "Bu hadise nasıl oldu ve neden yaşandı, kimler sorumlu, hepsi ortaya çıkarılmalı." diye konuştu.
Sudan'da 3 Haziran'da her şey değişti - ADDİS
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel
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