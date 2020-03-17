Sudan'da "3 Haziran olayları" protesto edildi - Son Dakika
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Sudan'da "3 Haziran olayları" protesto edildi

21 dakika önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup gösterici, 87 kişinin hayatını kaybettiği "3 Haziran olayları"nın araştırılması amacıyla kurulan Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nu, soruşturmayı tamamlamadığı gerekçesiyle protesto etti.

Sudan'da

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir grup gösterici, 87 kişinin hayatını kaybettiği "3 Haziran olayları"nın araştırılması amacıyla kurulan Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nu, soruşturmayı tamamlamadığı gerekçesiyle protesto etti.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu göstericiler, ordunun başkent Hartum'daki ana karargahına çıkan cadde ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada lastik yaktı.

Eylemciler, 3 Haziran 2019'da meydana gelen, 87 kişinin hayatını kaybettiği olayların araştırılmasının tamamlanmasını istedi.

Göstericiler, suçluların ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmasını, Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun soruşturma sonuçlarını bir an önce açıklamasını talep etti.

Güvenlik güçleri, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının bulunduğu yerleşkeye çıkan caddeyi trafiğe kapattı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteride, eylemciler bölgeden uzaklaştırıldı.

Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Nebil Edib, dün yaptığı açıklamada, komisyon çalışmalarının sürdüğünü ve kapsamlı incelemenin tamamlanabilmesi için 3 ay daha erteleme talep edeceğini söylemişti.

Sudan Başsavcılığı Araştırma Komisyonu, "insanlığa karşı suç işledikleri" gerekçesiyle 9 üst düzey subayın suçlu bulunduğunu açıklamış ancak muhalifler, taraflı olduğu gerekçesiyle bağımsız bir araştırma komisyonu kurulmasını istemişti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "3 Haziran olaylarının" araştırılması için 21 Eylül 2019 tarihinde Bağımsız Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı vermişti.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti.

Muhalif göstericiler, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.

Güvenlik güçleri, 3 Haziran 2019 tarihinde, ordu karargahı çevresindeki protestoculara gerçek mermilerle müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Muhalifler, müdahalede 128 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürüyor.

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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