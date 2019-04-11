Sudan'da 30 Yıllık İktidarı Sona Eren El Beşir'in Akıbeti Ne Olacak?
54 dakika önce
Sudan'da askeri darbeyle iktidara gelen 30 yıllık Ömer El Beşir devrinin sona erdiği bildiriliyor.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: Youtube
'da askeri darbeyle iktidara gelen 30 yıllık Ömer El Beşir
devrinin sona erdiği bildiriliyor. Gözler savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi
'nin (UCM) tutuklama kararı verdiği El Beşir'in akıbetine çevrildi.…
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