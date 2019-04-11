Son Dakika Haberleri: Sudan'da 30 Yıllık İktidarı Sona Eren El Beşir'in Akıbeti Ne Olacak?

Sudan'da 30 Yıllık İktidarı Sona Eren El Beşir'in Akıbeti Ne Olacak?

54 dakika önce

Sudan'da askeri darbeyle iktidara gelen 30 yıllık Ömer El Beşir devrinin sona erdiği bildiriliyor.

Sudan'da askeri darbeyle iktidara gelen 30 yıllık Ömer El Beşir devrinin sona erdiği bildiriliyor. Gözler savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı verdiği El Beşir'in akıbetine çevrildi.…
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: Youtube
Ömer El Beşir, Sudan, Genel
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