Son Dakika Haberleri: Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi
Son Dakika Güncel Haber

Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi

3 dakika önce

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde 4 kolera vakasına rastlandı.

Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi, System.String[]

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde 4 kolera vakasına rastlandı.

Sağlık Bakanlığı Halkla ilişkiler ve İletişim Müdürü Halid Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya sınırına yakın eyaletlerde 37 kişide akut sulu ishale rastlanıldığını ve son iki haftada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakanlığın Mavi Nil eyaletinden aldığı 6 numuneden 4'ünde kolera virüsü tespit edildiğini dile getiren Hamid, Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı talep edildiğini belirtti.

Etiyopya, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi
Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak Bülent Arınç'ın, "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur" sözlerine Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan tepki geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 23:32:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]