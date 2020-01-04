Sudan'da 6. Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Sudan'da 6. Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi.

Başkent Hartum'daki Maarif Okulları Kampüsü'nde Sudan ve Türkiye'den 15 üniversitenin katılımıyla dün başlayan fuar, sona erdi. Fuarda, ziyaretçiler Türkiye ve Sudan'daki üniversiteler ile eğitim imkanları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Fuarda, iki ülke üniversiteleri arasında iş birliği imkanları da ele alındı.

TMV Mezun Takip Daire Başkanı Ali Arıkmert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2018'de Sudan'da düzenledikleri fuarı, Mali, Tunus, Arnavutluk ve Irak'ın ardından, tekrar bu ülkede gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arıkmert, bu yıl 16 ülkede Türkiye Eğitim Fuarları düzenleyerek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Türkiye'den üniversitelerin fuarda stant açtığını dile getiren Arıkmert, "Üniversiteler 2 gün boyunca Sudanlı öğrencilere Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında tanıtım yaptı, diğer üniversitelerle iş birliği imkanlarını ele aldı. Bu fuarlar önümüzdeki yıllarda nicelik ve nitelik olarak artarak devam edecek. Türkiye'ye daha nitelikli öğrenci kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Katılımcılardan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi ve Sudan vatandaşı Mayada Kemaleddin, Sudanlı öğrencilere tecrübelerini aktarmak ve Türkiye'deki eğitim fırsatlarını anlatmak için geldiğini kaydetti.

Altınbaş Üniversitesi temsilcisi Şenay Gümüş ise fuara ikinci kez katıldıklarını söyledi.

Kampüslerinde 50 civarında Sudanlı öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Gümüş, "Fuarda Sudanlı öğrencilerden büyük ilgi gördük. Umarım daha fazla Sudanlı öğrenciyi ağırlama fırsatı buluruz." ifadelerini kullandı.

Sudan Zaim El Ezheri Üniversitesi temsilcisi Nesibe Salih de fuar sayesinde Türkiye'yi ve Türk üniversitelerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.