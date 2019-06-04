Sudan'da 9 ay içinde seçime gidiliyor
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Sudan'da askeri cunta lideri Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalif gruplarla diyaloğu durduklarını ve 9 ay içinde seçim yapma kararı aldıklarını duyurdu.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
'da askeri cunta lideri Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalif gruplarla diyaloğu durduklarını ve 9 ay içinde seçim yapma kararı aldıklarını duyurdu. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, önde gelen muhalif gruplardan olan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleriyle diyaloğu sonlandırdıklarını açıkladı. El-Burhan, 9 ay içerisinde genel seçime gidilmesi kararı aldıklarını duyurdu. El-Burhan, Genelkurmay Başkanlığı
önünde toplanan sivillere ateş eden ve 30'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan askerler hakkında soruşturma talimatı verdiğini açıkladı. El-Burhan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, geçici bir geçiş hükümet kurulacağını ve yolsuzluğa karışmış kişilerle mücadele edeceğini söyledi.
(İHA)
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