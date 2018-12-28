Sudan'da 9 Muhalefet Lideri Gözaltına Alındı
21 dakika önce
Sudan'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolar devam ederken, 9 muhalefet lideri gözaltına alındı.
Sudan
'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolar devam ederken, 9 muhalefet lideri gözaltına alındı.
Sudan'da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudanlı sivil toplum kuruluşları cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamada, 9 muhalefet liderinin gözaltına alındığını duyurdu. Muhaliflerin daha fazla protesto çağrısı üzerine tutuklamaların gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, tutuklananlar arasında Sudan Komünist Partisi Lideri Sıddık Yusuf'un da bulunduğunu belirtildi.
Öte yandan Sudanlı bilişim hakları savunucuları, protestolar başladığından beri sosyal medya sitelerine erişim hızının düşürüldüğünü söyledi. "Access Now" ve "#KeepItOn" grupları, şebeke operatörlerine seslenerek, baskıya karşı gelmelerini ve insanları çevrimiçi tutmalarını çağrısında bulundu.
Resmi makamlar, protestolarda bugüne kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken muhalifler bu sayının 22 olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz Cumartesi günü de ülkede 14 muhalefet lideri gözaltına alınmış, birçoğu 9 saat sonra serbest bırakılmıştı. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:29 Kaynak: İHA
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