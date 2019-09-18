Son Dakika Haberleri: Sudan'da 94 kişi koleraya yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sudan'da 94 kişi koleraya yakalandı

1 saat önce

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde, koleraya yakalananlarının sayısının 94 olduğu açıklandı.

Sudan'da 94 kişi koleraya yakalandı, System.String[]

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde, koleraya yakalananlarının sayısının 94 olduğu açıklandı.


Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde acil servis tarafından yayınlanan bir rapora göre, ülkede koleraya yakalananların sayısı 94'e yükseldi. Raporda, koleraya yakalananların 9'una acil müdahale edildiği aktarıldı.


Sudan Sağlık Bakanı Akram Ali Ettom, kolera vakalarının tespit edildiğini Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmişti. Öte yandan, Sudan Sağlık Bakanlığı devlete teknik destek sağlamak için Federal Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nden Mavi Nil'e iki heyetin geldiğini açıklamıştı. - HARTUM

Dünya Sağlık Örgütü, Acil Servis, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu
Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir kimya fabrikası alev alev yanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da 94 kişi koleraya yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]