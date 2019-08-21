Son Dakika Haberleri: - Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti
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- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti

1 saat önce

- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin ettiHARTUM - Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok yemin ederek görevine başladı.

- Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti

HARTUM - Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok yemin ederek görevine başladı.

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemindeki başbakanlık görevi için muhalefetten seçilen Abdullah Hamadok yemin etti. Hamadok, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abbas Ali Babiker'in huzurunda yemin etti.

Yemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Hamadok, taraf gözetmeksizin tüm Sudan halkının başbakanı olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, halkın çektiği acıları durdurmak, ülkenin ekonomik krizine çözüm bulmak ve hukuk ve adalet devleti kurmak" dedi.

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varılmıştı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamadok'u önermişti.

Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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