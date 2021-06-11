Sudan'da akaryakıttaki devlet desteğinin kaldırılmasını protesto edenler yolları kapattı - Son Dakika

Sudan'da hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varılan anlaşma kapsamında yapılan ekonomik reformların bir parçası olarak akaryakıttaki desteği kaldırması başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte protesto edildi.

Eylemciler, Hartum'un merkezi ile Umdurman ve Bahri kentlerindeki caddeleri taşlar ve yaktıkları lastiklerle kapattı.

Kararın iptal edilmesini talep eden eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Ülkedeki protesto hareketlerinin liderliğini üstlenen Sudan Meslek Odaları Birliğinden (SPA) yapılan açıklamada da Hartum ve birçok kentte asker ve sivil ortaklığındaki yönetimin açıkladığı "açlık ve yoksullaştırma politikaları" karşısında kitlesel protesto gerçekleştirildiği belirtildi.

SPA, mevcut hükümetin politikalarına direnme mücadelesinde halkın yanında yer alacağını duyurdu.

Son iki yılda akaryakıt yaklaşık 50 kat zamlandı

Hükümet 9 Haziran'da akaryakıttaki devlet desteğinin tamamen kaldırıldığını açıklamış, bu kararla benzinin litre fiyatı 150 cüneyhten 290'a (5,50 Türk lirası), motorinin litre fiyatı ise 125 cüneyhten 285 cüneyhe (5,40 Türk lirası) yükselmişti.

Böylece son iki yılda akaryakıt yaklaşık 50 kat zamlanmış oldu.

Sudan, Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti.

İç üretimin tüketimin yarısını dahi karşılamadığı ülkede hükümet, ithalatla krizi aşmaya çalışıyor.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmaya başlanmıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyonlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki yılda 10 kat değer kaybederek 500 seviyelerini gördü.