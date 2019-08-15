Son Dakika Haberleri: Sudan'da ana muhalefetin geçiş başbakanı adayı Abdullah Hamdok
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Sudan'da ana muhalefetin geçiş başbakanı adayı Abdullah Hamdok

14 dakika önce

Sudan'da ana muhalefet, Kahire'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından geçiş döneminin başbakan adayının Abdullah Hamdok olduğunu açıkladı.

Sudan'da ana muhalefetin geçiş başbakanı adayı Abdullah Hamdok, System.String[]
Sudan'da ana muhalefet, Kahire'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından geçiş döneminin başbakan adayının Abdullah Hamdok olduğunu açıkladı.

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varıldı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamdok'u önerdi.

Mısır hükümetinin daveti üzerine Kahire'de bulunan muhalefet liderleri ve Askeri Geçiş Konseyi, gerçekleştirilen toplantıda ülkedeki barışı ve güvenliği sağlamak konusunda hemfikir oldu. İki taraf, barış konusundaki diyaloğu, ulusal krizin sonlandırılması için müzakereyi sürdürmeyi kabul etti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protesto gösterilerinin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. - HARTUM
Kahire, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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