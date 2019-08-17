Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
1 saat önce
Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.
Sudan
'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02
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