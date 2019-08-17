Son Dakika Haberleri: Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
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Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı

1 saat önce

Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.

Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı, System.String[]
Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı.
Sudan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:02 
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