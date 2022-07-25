Son dakika haberleri! Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü

25.07.2022 13:40

Son dakika haberlerine göre - Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü Sudan'ın Kordofan eyaletinde meydana gel selde, bir aracın vadiyi geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

- Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü

HARTUM - Sudan'ın Kordofan eyaletinde meydana gel selde, bir aracın vadiyi geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Kordofan eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yetkililer bir aracın Kordofan eyaletindeki Wad El Melissa vadisinden geçmeye çalışırken sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda sürücü dahil 13 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde aracın sel sularına aldırmadan vadiyi geçmeye çalıştığı ancak daha sonra sele kapıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sudan'da araç sele kapıldı: 10 ölü - Son Dakika

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