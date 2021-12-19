Sudan'da "Aralık Devrimi"nin 3. yılında askeri müdahale karşıtlarından gösteri (3) - Son Dakika

Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği kitlesel protestoların üçüncü yıl dönümünde, sivil yönetim talebiyle geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Hartum'un farklı bölgelerinden ve banliyölerden gelen binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın girişinde bir araya geldi. Sudan polisi, protestocuları dağıtmak için yoğun gaz bombası ve ses bombalarıyla müdahale etti.