Son Dakika Haberleri: Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
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Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı

8 dakika önce

Sudan'ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Sudan'ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı. Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmada yaralananların Port Sudan ve Prens Osman Daknah Hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Sudanlı yetkililer, geçtiğimiz Mayıs ayında El Gadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

(İHA)

Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
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