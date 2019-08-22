- Sudan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 1 Ölü, 58 Yaralı
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- Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralıHARTUM - Sudan'ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
- Sudan'da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
HARTUM - Sudan'ın doğusunda aşiretler arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.
Sudan Merkez Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Port Sudan şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı belirtildi. Çatışmada yaralananların Port Sudan ve Prens Osman Daknah Hastanelerine sevk edildiği kaydedildi.
Sudanlı yetkililer, geçtiğimiz Mayıs ayında El Gadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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