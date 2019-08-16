Son Dakika Haberleri: Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
Son Dakika Güncel Haber

Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

57 dakika önce

Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde son iki haftada 46 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı, System.String[]
Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde son iki haftada 46 kişi hayatını kaybetti.
Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde etkili olan yağışların neden olduğu sel ve su taşkınlarında son iki haftada 46 kişinin öldüğünü bildirdi.
Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdulcabbar, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, 18 eyaletin 16'sını etkileyen sel felaketinde şu ana kadar 9 bin 260 evin zarar gördüğünü, bunlardan 595'inin tamamen yıkıldığını 3 binden fazlasının da kısmen hasar gördüğünü belirtti.
Abdulcabbar, "Aşırı yağışlar sonucu evlerin çökmesi, sel sularına kapılarak ve çukurlara düşüp boğulma sonucu 46 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Sudan'da ağustos ayının başından itibaren aşırı yağışlar etkili oluyor. Geçen yıl aynı tarihlerde yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.
Sağlık Bakanlığı, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ziraat Bankası, Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt Köpek kavgasında baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 06:32:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]