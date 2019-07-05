Sudan'da asker ile sivil anlaştı: Taraflar seçimlere kadar iktidarı dönüşümlü paylaşacak
44 dakika önce
Sudan'da yönetime el koyan ordu ile sivil muhalifler seçimler düzenlenene dek iktidarın dönüşümlü olarak paylaşılması hususunda uzlaştı.
Taraflar, seçimlere kadar teknokrat hükümetin kurulması ve şiddet olaylarının araştırılması için bağımsız soruşturma açılmasında el sıkıştı.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:37
'da yönetimi elinde tutan ordu ile sivil muhalifler seçimler yapılana kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü olarak paylaşılmasında uzlaştı.
Taraflar, teknokrat bir hükümetin kurulması ve son haftalarda sokaklarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması için bağımsız soruşturma yürütülmesi için de el sıkıştı.
İstanbul'da lüks otomobille terör estiren maganda, şarkıcı çıktı
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ın, oyuncu James Franco ile asansörde görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı