Son Dakika Haberleri: Sudan'da asker ile sivil anlaştı: Taraflar seçimlere kadar iktidarı dönüşümlü paylaşacak
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Sudan'da asker ile sivil anlaştı: Taraflar seçimlere kadar iktidarı dönüşümlü paylaşacak

44 dakika önce

Sudan'da yönetime el koyan ordu ile sivil muhalifler seçimler düzenlenene dek iktidarın dönüşümlü olarak paylaşılması hususunda uzlaştı. Taraflar, seçimlere kadar teknokrat hükümetin kurulması ve şiddet olaylarının araştırılması için bağımsız soruşturma açılmasında el sıkıştı.

Sudan'da asker ile sivil anlaştı: Taraflar seçimlere kadar iktidarı dönüşümlü paylaşacak, System.String[]
Sudan'da yönetimi elinde tutan ordu ile sivil muhalifler seçimler yapılana kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü olarak paylaşılmasında uzlaştı.

Taraflar, teknokrat bir hükümetin kurulması ve son haftalarda sokaklarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması için bağımsız soruşturma yürütülmesi için de el sıkıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:37 
Sudan, Dünya
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