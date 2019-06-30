Sudan'da asker karşıtı on binlerce kişi yeniden sokaklarda
16 dakika önce
Sudan'da askerlerin yönetimi sivillere devretmesini isteyen on binlerce protestocu başkent Hartum'da yeniden sokaklara çıktı
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:53
'da askerlerin yönetimi sivillere devretmesini isteyen on binlerce protestocu başkent Hartum
'da yeniden sokaklara çıktı.
Öfkeli kalabalık Sudan Savunma Bakanlığı'na doğru yürürken göstericileri durdurmaya çalışan askerler havaya ateş açtı.
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