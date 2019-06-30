Son Dakika Haberleri: Sudan'da asker karşıtı on binlerce kişi yeniden sokaklarda
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Sudan'da asker karşıtı on binlerce kişi yeniden sokaklarda

16 dakika önce

Sudan'da askerlerin yönetimi sivillere devretmesini isteyen on binlerce protestocu başkent Hartum'da yeniden sokaklara çıktı

Sudan'da asker karşıtı on binlerce kişi yeniden sokaklarda, System.String[]
Sudan'da askerlerin yönetimi sivillere devretmesini isteyen on binlerce protestocu başkent Hartum'da yeniden sokaklara çıktı.

Öfkeli kalabalık Sudan Savunma Bakanlığı'na doğru yürürken göstericileri durdurmaya çalışan askerler havaya ateş açtı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:53 
Hartum, Sudan, Dünya
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