Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi - Son Dakika

Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

29.12.2020 20:35
Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi, System.String[]

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait bir merkezde sorgulandıktan sonra hayatını kaybeden Bahauddin Nuri'nin (45) cenazesi, binlerce Sudanlının katıldığı cenaze namazının ardından başkent Hartum'da defnedildi.

Sudan'da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait bir merkezde sorgulandıktan sonra hayatını kaybeden Bahauddin Nuri'nin (45) cenazesi, binlerce Sudanlının katıldığı cenaze namazının ardından başkent Hartum'da defnedildi.

Nuri'nin Umdurman kentindeki bir hastaneden alınan cenazesi, başkentin güneyinde Kalakle kentindeki kabristanda binlerce kişinin kıldığı namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan bazı kişiler, "Halk kısas istiyor. Bahauddin Nuri'yi kim öldürdü?" sloganları attı.

Defin işlemlerinin ardından konuşma yapan Muhammed Nuri, kardeşinin hiçbir siyasi eylemde yer almadığını belirterek suçsuz yere işkenceyle öldürüldüğünü belirtti.

Savcılık "kasten adam öldürmeden" soruşturma başlattı

Ulusal basındaki haberlere göre, Hartum'un güneyindeki Kalakle Mahallesi'nden 17 Aralık'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce plakasız bir araca bindirilerek kaçırılan Bahauddin Nuri'nin (45) cansız bedeni, 4 gün sonra Umdurman kentindeki bir hastanenin morgunda bulunmuştu.

Nuri'nin asker sorgusunda ölümüyle ilgili bazı siyasi grupların "acil soruşturma" çağrısı, konunun ülke gündeminde ses getirmesine neden olmuştu.

Savcılık, dün, Nuri'nin Hızlı Destek Kuvvetlerinin sorgusundayken hayatını kaybettiğini ve vücudunda işkence izleri bulunduğunu bildirmişti.

Savcılık, bunun üzerine olaya karışan HDK üyeleri hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

HDK, sorgudayken bir sivili öldürdüğünden şüphelenilen askerlerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını ve savcılığa teslim edildiklerini bildirmişti.

Hartum, Cenaze, Asker, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bolu Valisi: Yılbaşında bir evde normalin üzerinde insan varsa herkese ceza kesilecek Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı Kara para aklama operasyonunda dikkat çeken görüntüler! SBK Holding'e ait havayolu şirketinin tabelası değiştirilmiş Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti         
20:30
Son Dakika: Çin aşılarının ilk bölümünü getiren uçak Pekin'den yola çıktı Son Dakika: Çin aşılarının ilk bölümünü getiren uçak Pekin'den yola çıktı         
20:08
Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu         
18:17
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı         
16:23
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi Oğlu Bronny'nin Larsa Pippen'a mesaj attığı iddiaları LeBron James ve eşini çılgına çevirdi         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 20:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan'da asker sorgusunda hayatını kaybeden sivil, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei