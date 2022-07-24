Sudan'da askeri darbe karşıtları yeni siyasi ittifak kurdu - Son Dakika
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Sudan'da askeri darbe karşıtları yeni siyasi ittifak kurdu

24.07.2022 23:46
Sudan'da askeri darbe karşıtları yeni siyasi ittifak kurdu

Sudan'da askeri darbe karşıtı grupların kurduğu yeni siyasi koalisyon, ilk bildirisinde, "darbenin sona erdirilmesi, yürütme görevi olmayan yeni bir Egemenlik Konseyi oluşturulması ve profesyonel ordunun yeniden inşası" çağrısında bulundu.

Sudan'da askeri darbe karşıtı grupların kurduğu yeni siyasi koalisyon, ilk bildirisinde, "darbenin sona erdirilmesi, yürütme görevi olmayan yeni bir Egemenlik Konseyi oluşturulması ve profesyonel ordunun yeniden inşası" çağrısında bulundu.

Komünist Partisi, Sudan Meslek Odaları Birliği, Darfur Avukatlar Heyeti, Şehitler ve Devrimciler Misakı gibi siyasi partiler ve sendikalardan oluşan gruplar, başkent Hartum'da yaptıkları basın açıklamasıyla, Radikal Değişim Güçleri Koalisyonu adıyla yeni bir ittifak kurulduğunu ilan etti.

Ülke genelinde darbeciler ve müttefiklerini devirmek için radikal ve kapsamlı bir değişime ihtiyaç duyulduğu belirtilen koalisyon bildirisinde, ülkedeki en üst idare organı olan Egemenlik Konseyi'nden yürütme yetkisinin kaldırılması, yürütmenin, parlamentonun atadığı başbakan ve bakanlarca yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

-Kuvvetler ayrılığı, sivil demokratik devlet çağrısı

Yeni koalisyon, kuvvetler ayrılığı ve vatandaşlar arasında eşitliğe dayalı parlamenter sistemin olduğu sivil ve demokratik bir devlet kurulması çağrısı yaptı.

Bildiride ayrıca sivil hükümetin idaresi altında faaliyet gösteren, gelişmiş ve profesyonel bir ordunun yeniden inşası ve Hızlı Destek Kuvvetleri de dahil olmak üzere eski rejimle bağlantılı tüm milis grupların dağıtılması gereği vurgulandı.

3 Ekim 2020'de imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nın iptalinin de talep edildiği bildiride, Yemen'de Arap Koalisyonu bünyesinde 2015'ten bu yana savaşan Sudan güçlerinin çekilmesi istendi.

- Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protesto gösterileri sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri darbe karşıtları yeni siyasi ittifak kurdu - Son Dakika

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