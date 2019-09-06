Son Dakika Haberleri: Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı
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Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı

2 saat önce

Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken, savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üye belirledi.

Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı, System.String[]

Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi.


Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üyenin belirlediği belirtildi.

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Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:39 
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