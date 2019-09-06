Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı

Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üyenin belirlediği belirtildi.

Sudan 'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi.

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