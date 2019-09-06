Sudan'da askeri darbe sonrası ilk hükümet kuruldu, Başbakan Abdullah Hamduk yeni kabinesini açıkladı
2 saat önce
Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken, savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üye belirledi.
Sudan'da nisan ayındaki askeri darbenin ardından yaşanan yönetim krizi yeni hükümetin kurulmasıyla sona erdi.
Ağustos ayında göreve gelen Başbakan Abdullah Hamduk, 20 bakandan oluşan kabineyi açıklarken savunma ve içişleri bakanlıklarını Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki 5 asker üyenin belirlediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:39
Mansur Yavaş belediye adına Atatürk Orman Çiftliği ihalesine girince TOKİ satışı erteledi Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti