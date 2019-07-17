Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasındaki görüşmeler
1 saat önce
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakı, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere başkent Hartum'da bir araya geldi.
Sudan Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:15 Kaynak: AA
'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakı, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere başkent Hartum
'da bir araya geldi.
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