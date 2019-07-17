Son Dakika Haberleri: Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasındaki görüşmeler
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Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasındaki görüşmeler

1 saat önce

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakı, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere başkent Hartum'da bir araya geldi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakı, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak nihai anlaşmanın detaylarını görüşmek üzere başkent Hartum'da bir araya geldi.
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasındaki görüşmeler
Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:15 Kaynak: AA
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