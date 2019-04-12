Son Dakika Haberleri: Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Lideri Yemin Ederek Göreve Başladı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Lideri Yemin Ederek Göreve Başladı

49 dakika önce

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Lideri Yemin Ederek Göreve Başladı, System.String[]
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Bin Avf, başkent Hartum'da düzenlenen ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan törende, Sudan Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda yemin ederek geçiş konseyinin başkanı oldu.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı unvanıyla yemin etti.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi (YGK) Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, YGK'nin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisinden onlarca ismi gözaltına almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:20 Kaynak: AA
Hartum, Sudan, Güncel
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