Son Dakika Haberleri: Sudan'da Askeri Hareketlilik (1)

Sudan'da Askeri Hareketlilik (1)

2 saat önce

Sudan'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

Sudan'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:17 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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